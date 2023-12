Vom Ärger über Zigarettenkippen und einer besonderen Ehrung in Westendorf

Plus Bei der Bürgerversammlung können Bewohner von Westendorf ihre Anliegen vorbringen. Dies wurde rege genutzt. Außerdem gab es eine besondere Ehrung an dem Abend.

Nach einem Vortrag über die Entwicklung und die Finanzen der Gemeinde Westendorf im Jahr 2022 sowie über die größten Projekte des Jahres 2023 übernahm Bürgermeister Steffen Richter, gemeinsam mit Kreisbrandmeister Andreas Obleser, die Ehrung, die an diesem Abend drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf bekommen sollten. Leonhard Utz erhielt das große Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Dienst. Robert Ziesenböck und Helmut Kraus erhielten das Feuerwehrehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst. Nach dem Anstecken der Ehrennadeln, der Übergabe der Urkunden und der Urlaubsgutscheine erteilte der Rathauschef den Bürgerinnen und Bürgern im Saal des Gasthofes Schmidbaur das Wort.

Franz Tobiasch nutzte diese Chance als Erster und ausführlich. Tobiasch stellte den Antrag, dass Raucherinnen und Raucher künftig ein Bußgeld bezahlen müssen, wenn sie ihre Zigarettenkippen achtlos auf den Boden werfen. Für Wiederholungstäter stellte er sogar eine Bußgeldhöhe von 1000 Euro in den Raum. Der Zigarettenautomat in der Dorfmitte sollte weg, dafür könnten Verbotszeichen platziert werden. Der Rathauschef erklärte, das Thema im Gemeinderat zu behandeln.