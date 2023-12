Westendorf

06:00 Uhr

Warum das Konzept Projektchor nicht nur an Weihnachten funktioniert

Singen gehört an Weihnachten für viele einfach dazu. Im Projektchor in Westendorf kommen das ganze Jahr über Sänger zusammen.

Von Steffi Brand

Singen reduziert Stress und stärkt sowohl die Abwehrkräfte als auch die Psyche, heißt es. Vielleicht ist das Singen ja deshalb zum festen Bestandteil der oftmals gar nicht so staden Weihnachtszeit geworden. Spätestens an Heilig Abend werden in vielen Familien die Notenblätter hervorgeholt, wird in vollen Kirchen begeistert gesungen und musiziert. Das Repertoire der Weihnachtsmusik reicht von Klassikern bis hin zu modernen Songs. Wer Whams 80er-Jahre-Hit "Last Christmas" schon zu oft gehört hat, kann auf deutschsprachiges Weihnachtsliedgut wie "Stille Nacht" ausweichen. Ganz ohne Singen geht es meistens aber nicht. Das weiß auch Julia Schmied, die einen Projektchor in Westendorf leitet.

Warum das Konzept Projektchor überhaupt so erfolgreich ist? Julia Schmied kennt das Geheimnis. Die 44-Jährige gestaltet Messen mit dem Kirchenchor und dem Jugendchor in Westendorf. Fast der gesamte Jugendchor singt hier auch im Projektchor mit. Hinzu kommen diejenigen, die nur in der Advents- und Weihnachtszeit im Projektchor singen. Anderen ist die Vorweihnachtszeit zu stressig, weswegen sie eher unterm Jahr mitmachen. Auch gibt es Sängerinnen und Sänger, die dabei sind, wenn es beispielsweise darum geht, zur Firmung des eigenen Kindes selbst zu singen. Die Tatsache, dass es keine Pflicht ist, einmal wöchentlich zu einer Probe zu gehen, sei das Geheimnis des Projektchors, erklärt Julia Schmied. Für viele ist es einfacher, sich für zwei bis vier Proben und einen Auftritt Zeit zu nehmen als das ganze Jahr über regelmäßig zu proben.

