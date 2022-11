Westendorf

vor 17 Min.

Wenig Fläche für erneuerbare Energien: Kann ein Wärmenetz Westendorf versorgen?

Plus In Zeiten von explodierenden Preisen für Energie wird in Westendorf über Alternativen beraten. Ein Experte erklärt, wie sich die flächenarme Gemeinde neu aufstellen könnte.

Artikel anhören Shape

Wie kann die vergleichsweise flächenarme Gemeinde Westendorf erneuerbare Energien nutzen? Und ist es überhaupt gewünscht, diesen Weg zu gehen? Unter dieser Leitfrage stand vergangene Woche eine Gemeinderatssitzung in Westendorf. Als Referent war Kevin Schwark, Projektleiter von der in Buttenwiesen ansässigen Firma GP Joule, vor Ort. Er stellte vor, wie ein Wärmenetz in Westendorf aussehen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen