Westendorf

18:00 Uhr

Westendorfer Pumptrack steht jugendlichen Radkünstlern jetzt offen

Plus Ausgeweitet wurden die Freizeitmöglichkeiten für die Jugend in Westendorf. Ab sofort steht den jungen Menschen eine Pumptrackstrecke zur Verfügung.

Von Steffi Brand

Ab sofort ist das Angebot für den Westendorfer Nachwuchs um eine große Attraktion reicher. Feierlich wurde eine Pumptrackstrecke eingeweiht, die ein großer Wunsch der Jugendlichen war. Gefeiert wurde mit Musik, Kuchen und Getränken von den Mädchen, die den Jugendraum betreiben werden, mit Würstchen vom Grill, einem Fahrrad-Stand des Meitinger Radstudios und jeder Menge Zweiräder, die die Pumptrackstrecke hoch- und runterheizten.

Nur kurz standen die Räder der Fahrräder, BMX-Bikes, Cityroller, Laufräder und Skateboards still, als Westendorfs Bürgermeister, Steffen Richter, die Jugendbeauftragte der Gemeinde, Martina Dill, und Susanne Fuchs von der Firma Pumptrack einige Worte an die Gäste richteten. Nach den Ansprachen wurden die Pumps – so werden die asphaltierten Buckel bezeichnet, die mit Zweirädern zu meistern sind – scharenweise befahren.

