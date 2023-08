Wie der TC Westendorf von Boris Becker und Steffi Graf profitierte

Im Tennisverein helfen Jung und Alt seit 40 Jahren zusammen. Das Jubiläum wurde jetzt gebührend gefeiert.

Am 6. August 1983 wurde in Westendorf erstmals auf einer vereinseigenen Anlage Tennis gespielt. Im Vorfeld der Vereinsgründung Ende 1982 hatten Gründungsvorstand Walter Holzapfel zusammen mit Werner Kapaun und großer Unterstützung des Altbürgermeisters Simon Lipp die Weichen zur Gründung eines eigenständigen Tennisvereins und den Bau von drei Sandplätzen am Westendorfer Sportgelände gestellt. Bereits 1986 wurde die Anlage um ein schmuckes Vereinsheim erweitert und eine Herrenmannschaft des Vereins konnte an der Verbandsrunde teilnehmen. Das Jubiläum wurde jetzt gebührend gefeiert.

Längst sind aber die Damen des TCW zum Aushängeschild des Vereins geworden. Die Damen 50 Mannschaft spielt in der Landesliga 2. Der damalige Tennisboom um Steffi Graf und Boris Becker führte bald zu einem Aufnahmestopp in den Verein. Dies machte die Erweiterung der Anlage von drei auf fünf Plätze dringend notwendig. Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums 1993 konnten die unter der Regie des neu gewählten Vorstands Dieter Hopf gebauten Plätze geweiht werden.

Der Verein wurde auch im Gemeindeleben präsenter

Im Jahr 2015 hat sich der TCW mit einer Vereinsfahne ausgerüstet, um auch an den kommunalen und kirchlichen Festen präsent mitwirken zu können. Während der Vorstandszeit von Fabian Mehring und großer Unterstützung von Dieter Hopf wurde das Vereinsheim 2019 renoviert und erweitert und somit dem gestiegenen Bedarf angepasst. Der TCW kann seither mit Fug und Recht mit großem Stolz auf seine Tennisanlage blicken.

Tennisverein Westehdorf Breitensportwart Karl-Heinz Lachner, Sportwartin Ann-Katrin Hafner und die Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten des Mixedturniers. Foto: Karin Tautz

Die Corona-Welle konnte der Verein bezogen auf den Mitgliederstand gut überstehen und zählt derzeit rund 240 Mitglieder mit steigender Tendenz. Der Fokus des jungen Vorstands um Christian Wieser und Tanja Weigl liegt besonders auf einer verstärkten Kinder- und Jugendförderung. Dazu wurden in dieser Saison bereits gelungene Aktionen wie Schnuppertennis, die Einführung vereinseigener Trainingsstunden und die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde angestoßen.

Gefeiert wurde bei Weißwurst und Musik

Jetzt wurde das 40-jährige Jubiläumsfest mit einem großen Mixed Turnier und anschließendem Sommerfest gebührend gefeiert, ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder war vorausgegangen. Gefeiert wurde von Weißwurstfrühstück bis Zusammensein am Abend bei Musik. Die Begrüßung der Gäste und die Festrede am Abend hatte der ehemalige Vorsitzende Fabian Mehring stellvertretend übernommen. In seiner Rede würdigte er die Leistungen und das hohe Engagement der Vereinsmitglieder und Vorstände in der nun schon 40-jährigen Vereinsgeschichte. Die Geselligkeit mit vielen Freundschaften im Verein und darüber hinaus, sowie das Angebot von Breitensportaktivitäten machen den TCW „zu mehr als nur einen Sportverein“ betonte er.

Lesen Sie dazu auch

Im Anschluss an die Festrede wurden die anwesenden Gründungsmitglieder vom Ehrenvorstand Dieter Hopf und vom Ehrenmitglied Alois Mayer für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Dabei erzählte Gründervorstand Walter Holzapfel in einem Kurzinterview einige Anekdoten aus der Gründerzeit und es konnte dabei auch oft geschmunzelt werden. Den Abschluss des offiziellen Teils bildete die Siegerehrung des Jubiläumsmixed Turniers mit 18 teilnehmenden Paaren.

Beim Tennisverein gehört der Sport dazu

Sportwartin Ann-Katrin Hafner und Breitensportwart Karl-Heinz Lachner ehrten die Sieger des in zwei Leistungsklassen ausgetragenen Turniers. Den ersten Platz in der Leistungsklasse I belegten Margit Mayer und Erwin Stadler. Sieger der Leistungsklasse II wurden Jule Dalos und Wilhelm Brummer. Die Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten erhielten ein kleines Präsent.