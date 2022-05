Wofür Westendorf in diesem Jahr sein Geld ausgibt

Plus Der Gemeinde-Haushalt liegt bei 8,4 Millionen Euro. Geplant ist unter anderem eine Pumptrack-Anlage für die Jugend.

Der Westendorfer Gemeinderat hat in diesem Jahr einen Rekordhaushalt beschlossen. Auf knapp 8,4 Millionen Euro steigen die Ausgaben, die aus fünf Millionen Euro für den Vermögenshaushalt und knapp 3,4 Millionen für den Verwaltungshaushalt bestehen. Aufgrund der hohen Steuerkraft, welche sich aus dem Jahr 2020 ergab, muss die Gemeinde nun eine höhere Kreisumlage und gleichzeitig ausbleibende Schlüsselzuweisungen einpreisen. Zudem ist das Gewerbesteuerniveau gesunken.