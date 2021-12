Zeugin beobachtet Unfallflucht in Westendorf

Eine Frau sieht, wie ein Autofahrer in Westendorf einen Unfall baut und davonfährt. Dann ruft sie die Polizei.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Montag in Westendorf gekommen. Laut Polizei beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen älteren Mann, wie er beim Ausparken gegen ein stehendes Fahrzeug stieß. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und wartete, bis die 50-Jährige Geschädigte zu ihrem Auto kam. Die beiden Frauen schalteten die Polizei Gersthofen ein. Der Fahrer, ein 79-jähriger Mann, konnte schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Der Unfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro entstand, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Oberfeld. (kinp)