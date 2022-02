Westendorf

05:34 Uhr

Zum 90. Geburtstag gönnt sich Genoveva Spann "ein kleines Schwipserl"

Plus So schnell wirft die 90-jährige Begründerin des Westendorfer Faschingstreibens, Genoveva Spann, nichts um - nicht einmal eine ernste Corona-Erkrankung.

Von Steffi Brand

Genoveva Spann ist ein Glückskind in mehrerlei Hinsicht. Sie feiert am 22.02.2022, Geburtstag – und noch dazu einen runden, denn die Grande Dame des Westendorfer Pfarr- und Weiberfaschings wird heute 90 Jahre. "Am Dienstag erlaube ich mir ein kleines Schwipserl", erklärte sie im Vorfeld lachend .

