„Nachhaltig shoppen und Gutes tun“

Ein wichtiger Termin für alle Faschingsverrückten rund um Westendorf und Zusmarshausen: Die Secondhand-Faschingsmärkte der Aktion Hoffnung verkaufen am Freitag, 17. Januar, wieder gebrauchte Kostüme für die fünfte Jahreszeit. „Gerade in der Faschingszeit ist es wichtig, zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen“, betont Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, und weist darauf hin: „Faschingskostüme werden oft nur einmal getragen und verschwinden danach im Schrank. Mit unserem Faschingsmarkt bekommen Verkleidungen eine zweite Chance und tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen.“

In Westendorf veranstaltet die Aktion Hoffnung den Markt in Kooperation mit der katholischen Kindertagesstätte St. Georg und in Zusmarshausen mit dem Katholischen Frauenbund. Bei beiden Märkten werden auf rund 150 Quadratmetern mehr als 2000 Secondhand-Kostüme für Groß und Klein angeboten. „Wir bringen alles mit, was Faschingsbegeisterte für den Ball oder Straßenumzug benötigen: unterschiedlichste Tierkostüme, lustige Verkleidungen, Helden aus Film und Fernsehen und auch Glitzer- und Sportler-Outfits fehlen nicht. Ergänzt wird unser Sortiment durch eine große Auswahl an Accessoires wie Masken, Schmuck, Hüte, Kronen und Helme, Perücken und Haarteile – alles, was das kreative Faschings-Outfit erst perfekt macht“, stellen die Marktorganisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler die Auswahl vor.

Kleidung und Faschingskostüme spenden

Während der Märkte besteht die Möglichkeit, gut erhaltene und saubere Kleidung sowie Faschingskostüme als Spende abzugeben, ein Tischverkauf ist nicht möglich. Die Reinerlöse aus den Faschingsmärkten gehen an die Organisation „HOSFA“ in Mityana/Uganda. Damit werden beim St. Thereza Vocational Trainings Centre in Zigoti Lehrerwohnungen renoviert, um neue Lehrkräfte zu gewinnen. Außerdem sollen 15 zusätzliche Räume entstehen. Wer das Projekt mit einer Geldspende unterstützen möchte, findet weitere Informationen online unter www.aktion-hoffnung.de (Stichwort: Ausbildung in Uganda) oder kann seine Spende direkt auf das Konto mit der IBAN DE61 7509 0300 0200 1432 00 und dem Verwendungszweck „HOSFA Uganda – 8000 3001“ überweisen.

Die Faschingsmärkte finden am Freitag, 17. Januar, von 15 bis 18 Uhr, im Pfarrsaal Westendorf (Schulstraße 4) und im Pfarrheim Maria Immaculata in Zusmarshausen (Am Kirchplatz 3) statt. Bei beiden Märkten wird Kaffee und Kuchen angeboten. Weitere Informationen hat die Aktion Hoffnung unter der Telefonnummer (0821) 3166-3601 oder per E.Mail an info@aktion-hoffnung.de und auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de/mobile-faschingsmaerkte. (AZ)