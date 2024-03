86-Jährige wirkt nach Unfall in Westheim verwirrt

Eine ältere Dame baut am Dienstagabend in Westheim einen Unfall. Laut Polizei wirkt sie orientierungslos. Eine Blutentnahme soll die Ursachen klären.

Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 18 Uhr in Westheim. Laut Polizei wollte eine 86-Jährige von der Hainhofer Straße nach links in die Von-Rehlingen-Straße abbiegen. Dabei nahm sie einem 72-jährigen Autofahrer, der in Richtung B300 unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.000 Euro. Die 86-Jährige wirkte nach dem Unfall orientierungslos und konnte sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern, heißt es im Bericht der Polizei. Um diese Ursachen zu klären, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. (kinp)