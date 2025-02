Autos müssen nach Unfall in Westheim abgeschleppt werden

Nach einem Unfall in Westheim mussten zwei Autos abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, bog eine 82-Jährige am Donnerstag gegen 14.20 Uhr mit ihrem Auto von der Hainhofer Straße nach links in die Von-Rehlingen-Straße ab. Dabei übersah sie den Wagen eines 29-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich, also bei mindestens 10.000 Euro. (kinp)

