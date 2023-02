Westheim

vor 17 Min.

Bau von Sozialwohnungen in Westheim: Erster Vorschlag fällt durch

Noch steht der Hof auf dem Grundstück in der Von-Rehlingen- Straße 23, das die Stadt Neusäß zur Bebauung gekauft hat.

Plus Die Stadt Neusäß will auf einem Grundstück an der Bahn mit der Wohnungsbaugesellschaft kooperieren. Doch das Konzept zur Bebauung missfällt dem Stadtrat.

Von Regine Kahl Artikel anhören Shape

Es geht um ein Grundstück gegenüber des Notburgaheims in Westheim. Die Stadt Neusäß hat mit dieser Fläche, die sich bis zur Bahnlinie erstreckt, große Pläne: Dort sollen geförderter Wohnungsbau und ein Platz als Treffpunkt entstehen. Die ersten Pläne, die im zuständigen Ausschuss vorgestellt wurden, fielen allerdings bei der Mehrheit durch. Kritik der Stadträte: zu massiv bebaut und ein zu kleiner Platz. Offen blieb die Frage, ob sich das Projekt bei einer Bebauung mit weniger Wohnungen für den Partner, die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Augsburg (WBL), noch rechnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen