Westheim

12:00 Uhr

Baugebiet Westheim: Es gibt immer noch Probleme mit dem Schallschutz

Plus In Westheim soll direkt neben der Bahnlinie ein neues Baugebiet für Einfamilienhäuser entstehen. Mit offenem Fenster wird man dort nicht überall schlafen können.

Von Jana Tallevi

Für SPD-Stadtrat Ralph Glaß ist es ein Baugebiet gerade noch an der Grenze des Machbaren, für Bürgermeister Richard Greiner ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich an der Bahnlinie von Augsburg - Ulm endlich etwas tun muss beim Schallschutz. Es geht um das Wohngebiet, das in Westheim in der Nähe des Friedhofs entstehen soll. Wieder etwas tun für jene, die nicht eine Wohnung, sondern einen Bauplatz für ein Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhaus suchen, das ist das Ziel des Ausschusses, sagt der Bürgermeister. Was die Umsetzung jedoch so schwierig macht: Die Vorgaben des Schallschutzes sind an dieser Stelle kaum einzuhalten.

