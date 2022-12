Claudia Specht hat ihre 3D-Bauchtänzerin immer dabei

Sie hat eine kleine 3D-Ausgabe ihrer selbst als Bauchtänzerin immer mit im Gepäck. Wo Claudia Specht die Figur überall fotografiert hat, zeigt eine Ausstellung.

„Vergessen Sie Raum und Zeit. Eine kleine 3D-Figur nimmt Sie mit auf Reisen an magische, romantische und verspielte Orte“, das verspricht die Künstlerin Claudia Specht, die derzeit 16 erstaunliche Bilder im Caritas-Seniorenzentrum Notburga im Neusässer Stadtteil Westheim ausstellt. Präsentiert werden romantische, verspielte, lustige und verblüffende Fotografien mit dem Hauptthema „Perspektive und Szene“. Dabei haben die Bilder eines gemeinsam.

Verbindender Punkt aller Fotos ist dabei eine dreidimensionale, etwa 25 Zentimeter große Miniaturkopie der Künstlerin, die ihr Double vor verschiedenen Hintergründen und in verschiedenen Szenen darstellt. „Es reizt mich, die Figur so darzustellen, dass aufgrund verschiedener Perspektiven nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass es sich um eine Figur und nicht um mich selbst handelt“, erklärt sie. Gleichzeitig verquickt sie mit der 3D-Figur, die sie in einem Bauchtanzkostüm zeigt, ihre Leidenschaft für die Fotografie mit einer weiteren Kunstform, der sie seit frühester Jugend huldigt: dem orientalischen Bauchtanz. Diesen hat sie in langen Jahren perfektioniert und zu ihrem Beruf gemacht.

Bauchtanzvorführung bei der Vernissage in Westheim

Somit präsentierte sie sich bei der Vernissage zu ihrer Ausstellung zur Freude aller Anwesenden nicht nur mit ihren außergewöhnlichen Bildern, sondern auch mit einer mitreißenden Bauchtanzvorführung. „Als mein Ehemann bei einem Wettbewerb eine 3D-Figur gewonnen hatte, befand dieser sogleich, dass diese lieber seine Frau im Bauchtanzkostüm zeigen sollte“, erzählt die Künstlerin. Es dauerte somit nicht lange, bis sie die kleine Figur in Händen hielt, die sie zu schade für die Vitrine fand. Schnell wurde ihre Fantasie angeregt und sie verwob ihre beiden Leidenschaften Fotografie und Bauchtanz und entwickelte daraus eine neue Art von Kunst.

Diese Figur inspiriert sie seither tagtäglich zu neuen Bildern und Möglichkeiten der Umsetzung. Deshalb begleitet sie ihr kleines Double auch auf Schritt und Tritt, um ja keinen Schnappschuss zu verpassen. Specht integriert dabei mit viel Ideenreichtum die 3D-Figur so in Fotografien, dass kaum erkennbar ist, dass es sich nicht um die Künstlerin selbst handelt. „Betrachterinnen und Betrachter meiner Bilder sind fasziniert, wie echt diese Bilder wirken, und sind oft überrascht, dass es sich nur um eine Figur handelt“, freut sich Specht über die besondere Wirkung.

Entstanden sind oftmals skurrile Motive

Allein an den ansprechenden, aber doch oftmals auch skurrilen Motiven aus Alltag und Urlaub gleichermaßen, lässt sich erkennen, dass hier eine neue Dimension an Fotografie angewandt wurde. So sieht man die Figur einmal unter dem Wohnmobil stehen, so als würde sie das schwere Gefährt anheben oder einmal mutig vor einem vermeintlich gefährlichen Drachen posieren. Dann wiederum befindet sie sich auf dem Augsburger Rathausplatz oder steht in scheinbar waghalsiger Weise zwischen den Straßenbahngleisen auf dem Moritzplatz. Durch ihre vielfältigen Ideen wurde Claudia Specht bereits zum Insta-Star mit 3000 Followern.

Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr im Caritas-Seniorenzentrum Notburga zu sehen. Es gelten die derzeitigen Corona-Vorgaben für Seniorenheime.