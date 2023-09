Der Park am Westheimer Notburgaheim könnte bald allen offen stehen

Plus Bislang können nur Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums dort spazieren gehen. Nun soll ein Durchgang bis ins Schmuttertal entstehen.

Es ist ein wunderschöner, alter Park, der das ehemalige Schloss von Westheim umgibt. Doch bislang ist der Grünzug zwischen Von-Rehlingen-Straße und Schmuttertal allein den Bewohnerinnen und Bewohnern des Notburgaheims vorbehalten, zu dessen Anlage er gehört. Das könnte sich jedoch ändern. Im Zuge der Gestaltung der neuen Mitte von Westheim hatte Bürgermeister Richard Greiner jetzt eine Überraschung für die Mitglieder des Ausschusses parat: Die Verantwortlichen des Pflegeheims hätten im Gespräch mit der Stadt signalisiert, dass der Park für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt geöffnet werden könnte.

Schon seit Jahren ist der Planungs- und Umweltausschuss darum bemüht, dem Stadtteil Westheim ein anderes Erscheinungsbild zu geben. Das jetzige Straßendorf entlang der Von-Rehlingen-Straße soll wieder ein Zentrum erhalten. Bislang war dabei hauptsächlich von einem Platz die Rede. So sollte und soll weiterhin der jetzige Parkplatz vor dem Caritas-Seniorenzentrum Notburga (gegenüber Bäckerei Balletshofer) aufgeweitet und als eine Art Dorfplatz genutzt werden können. Die Parkplätze könnten in den hinteren Teil der Anlage verlagert und teilweise über die Straße „Am Schmutterhang“ angefahren werden.