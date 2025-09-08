Die Westheimer Feuerwehr hat eine neue Fahne

Die Freiwillige Feuerwehr Wetheim feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Nach dem dreitägigen Fest im Juli wird es ein weiteres Highlight geben: Die neue Fahne wird am Sonntag, 21. September, um 9.30 Uhr im Lohwaldstadion geweiht. Der Festgottesdienst findet im Rahmen des Neusässer Volksfestes zum Jubiläum der acht Neusässer Feuerwehren statt. Dort wird ein mehrfaches Jubiläum begangen. Denn die letzte Fahnenweihe fand genau vor 50 Jahren auf der damaligen Sportanlage Lohwald beim gemeinsamen Feuerwehrfest statt, aus dem das Volksfest hervorging und das in diesem Jahr ebenfalls 50-jähriges Bestehen feiert. Die Fahne wurde zuletzt von einer Delegation der FFW Westheim bei der Firma Kössinger in Schierling bei Regensburg in Empfang genommen. (AZ)

