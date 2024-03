Westheim

vor 33 Min.

Die Wirtschaften auf dem Kobel

Plus In Westheim gab es einmal fünf Wirtschaften, heute ist die Gastronomie fast komplett aus dem Neusässer Ortsteil verschwunden. Was aus den Lokalen wurde.

Von Jana Korczikowski

Als um 1900 der Neusässer Ortsteil Westheim zu einem beliebten Ausflugsziel für Augsburger wurde, gab es fünf Gasthäuser – bei gerade einmal 430 Einwohnern. Doch es hat sich viel verändert, heute werden noch ein Hotel, das ehemalige Schmutterhaus und ein rumänisches Lokal in der Hindenburgstraße betrieben, wo früher die Tirolerwirtschaft war.

Erinnerungen an Faschingsbälle beim Kobelwirt, hier aus dem Jahr 1952. Foto: Repro Andreas Seitz

Eines der beiden Lokale auf dem Kobel war das Café Heider, dessen Geschichte 1928 ihren Anfang nahm: Damals beabsichtigte der Besitzer des Wein- und Café-Restaurants Welser-Stube in Augsburg, Hermann Heider, in der Kobelstraße ein Pensionscafé zu errichten. In seinem Schreiben an den Gemeinderat fand er unter anderem: "Westheim sei doch ein durch seine Lage und weitere Entwicklungsmöglichkeit besonders bevorzugter Vorort von Augsburg." Er beabsichtige keine Konkurrenz mit den bestehenden Wirtschaftsbetrieben, es solle sich nämlich um ein feines Wald-Café handeln. Auch seiner Bitte, den Ausschank von Bier zu genehmigen, kam die Gemeinde nach, aber unter der Bedingung, dass er das Flaschenbier mit 10 Pfennig Aufschlag pro Liter auf den Normalpreis zu verkaufen hatte. Das Park-Café Heider wurde unter der Führung der Familie Heider zu einem Ausflugsziel "ersten Ranges", womit die Familie auch warb. Um 1964 verkaufte Hermann Heider das Café an seinen langjährigen Koch Alois Hilber, der es noch drei Jahre weiterführte.

