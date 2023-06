Westheim

Eine 101-jährige Westheimerin verrät, wie sie fit geblieben ist

Plus Maria Ohlsen aus Westheim ist 101 Jahre alt geworden. Ihr hohes Alter merkt man ihr allerdings nicht an. Wie sie das geschafft hat.

Von Jonathan Lyne

Wenn Maria Ohlsen für jedes Jahr eine Kerze auf ihrem Geburtstagskuchen auspusten müsste, dann wäre sie lange beschäftigt. Ohlsen ist 101 Jahre alt geworden. In der Westheimer Senioren-WG, in der sie wohnt, ist sie die Älteste - gehört aber zu den fittesten Bewohnerinnen und Bewohnern. "Meine Eltern sind beide mit 80 gestorben. Wenn die wüssten, dass ich noch da bin", sagt Ohlsen und lacht vergnügt.

Ohlsen ist in Kellinghusen in Schleswig-Holstein aufgewachsen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Itzehoe. Ende der 1960er-Jahre folgte sie ihrer Zwillingsschwester Inge nach Bayern und landete in Neusäß. Fast 20 Jahre arbeitete sie im Supermarkt als Kassiererin. Dort traf auch Richard Greiner, der Neusässer Bürgermeister, zum ersten Mal auf Ohlsen. Als kleiner Junge wollte Greiner immer zu der Kasse, an der "die Hamburgerin" saß - bei ihr gab es immer Süßigkeiten. Das erzählt der Bürgermeister, als er Ohlsen zum Geburtstag einen üppigen Geschenkkorb vorbeibringt.

