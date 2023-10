Westheim

vor 32 Min.

Fotograf aus Westheim kommt ganz nah ran an die Promis dieser Welt

Plus Daniel Biskup hat nicht nur Gorbatschow oder Merkel fotografiert. Viele Berühmtheiten ließen sich ablichten. Die Porträts zeigen, dass das Gesicht der Spiegel der Seele ist.

Von Regine Kahl

Oft ist Daniel Biskup für seine Motive in der Welt unterwegs. Bei seinem Aufritt im Westheimer Pfarrsaal hatte der Fotograf die kürzeste Dienstreise seines Lebens, wohnt er doch nur wenige Hundert Meter entfernt. Biskup zeigte eine Auswahl seiner Porträts, die er von Prominenten gemacht hat. Der Blick in die Gesichter der Männer und Frauen bewahrheitet, dass das Gesicht der Spiegel der Seele ist. Bestes Beispiel: der Präsident der Ukraine. Strahlend und faltenfrei schaut Selenski auf dem Foto als junger Präsident aus. Kein Vergleich zu seinem heutigen Gesicht, wo sich die Sorgen und die Belastung eingefurcht haben. In nur vier Jahren ist der Staatsmann unter der Last des Krieges über die Maßen gealtert. Es war eines der Porträts von Biskup, das auf die Seniorinnen und Senioren bei ihrem Monatstreffen besonders Eindruck machte.

Die Liste der Promis, die der Westheimer vor der Linse hatte, scheint unendlich. Begonnen habe alles mit Michail Gorbatschow, erzählt Biskup. Spontan sei er als Student der Politikwissenschaft und Geschichte 1991 nach Moskau gefahren, wo sich die politischen Umwälzungen auf der Straße zeigten. Schnell knüpfte er Kontakt zu Gorbatschow, den er bis ins hohe Alter immer wieder ablichten durfte, auch als dieser schon krank war. Biskup schwärmt von dem Politiker: "Er war ein wunderbarer, herzlicher Mensch, sein Traum ging leider nicht in Erfüllung." Nächstes großes Ereignis für ihn sei der Mauerfall gewesen. Wieder ist Gorbatschow auf den Fotos zu sehen, einmal am Brandenburger Tor und dann beim Handschlag mit Angela Merkel. "Merkel hat Gorbatschow tief verehrt", weiß Biskup. Für ihn sei es immer spannend, Politiker persönlich kennenzulernen. Biskup interessiert die Frage: Wie leben die Menschen? Hans-Dietrich Genscher zum Beispiel ließ sich zu Hause auf dem Sofa ablichten, Helmut Kohl in der Strickjacke in seinem Garten. Kohl spielt eine wichtige Rolle im beruflichen Leben Biskups. 20 Jahre lang durfte er ihn immer wieder begleiten. Biskup freut, dass ein Kohl-Porträt sogar eine Briefmarke ziert.

