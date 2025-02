6000 Euro Schaden verursachte am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer in Westheim. Der 87-Jährige verwechselte laut Polizei beim Rangieren den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang. Anstatt in eine Parklücke zu fahren, krachte er in einen Gartenzaun.

Der Mann verletzte sich beim Aufprall leicht im Gesicht. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Von-Rehlingen-Straße. (sry)