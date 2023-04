Gspenstermacher auf der Suche nach zusätzlichem Geschäft

In Westheim steht bei der Theatergruppe ein Schwank von Ralph Wallner auf dem Programm. Gespielt wird am kommenden Wochenende.

Die Theatergruppe Westheim steht nach mehrjähriger Pause wieder auf der Bühne im Pfarrsaal St. Nikolaus von Flüe. Gespielt wird in diesem Jahr der Schwank "Gspenstermacher“ von Ralph Wallner. Darum geht es: Schippe und Schaufe, zwei skurrile Totengräber im tristen Moortaler Moos, haben mit ihrem trostlosen Dasein große Sorgen.

Eines Tages müssen die beiden erfahren, dass laut einer neuen Verordnung ihr bisheriges Gehalt gestrichen wird und zukünftig nur noch pro Begräbnis bezahlt wird. Wie sollen sie denn so nur überleben? Nach dem Motto "nur mit einer Leich‘ wird man reich“ bekommt eine zufällig auftauchende Flasche Gift eine völlig neue Bedeutung. Und ein von der Dorfnärrischen ausgesprochener Fluch tut sein Übriges, um so manchem zum Geistern zu verhelfen.

Vorverkauf-Karten für die Aufführungen im Hofladen Böhm in Westheim

Aufführungen im Pfarrsaal in der Von-Ritter-Straße 6 sind am Freitag, 21. und Samstag, 22. April, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 23. April, um 18 Uhr. Karten zu neun Euro gibt es im Vorverkauf im Hofladen Böhm in der Von-Rehlingen-Straße 44, Telefon 0821/482107. Weitere Infos unter www.theatergruppe-westheim.de. (AZ)

