Westheim

11:51 Uhr

Hohe Beute: Einbrecher stehlen in Westheim Schmuck und Uhren

Einbrecher sind in ein Haus in Westheim eingedrungen.

Die Polizei bittet um Hinweise in einem Einbruchsfall in Westheim: Dort sind Unbekannte am Freitagabend in ein Wohnhaus eingedrungen.

Über ein geöffnetes Fenster im ersten Stock sind am Freitagabend Diebe in ein Haus in Westheim eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein Fliegengitter durchschnitten, um ins Haus zu gelangen. Die Täter entwendeten Schmuck und Uhren, der Beutewert sei laut Polizei hoch. Die Eigentümer bemerkten den Einbruch erst am nächsten Tag. Wer am Freitagabend in Westheim, vor allem in der Kobelgegend, Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte an die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 wenden. (dav) Lesen Sie dazu auch Steppach Einbruchversuch? Am Freitagabend kreist der Hubschrauber über Steppach

