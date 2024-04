Im Ausflugsort Westheim siedelten sich früher gleich mehrere Lokale an

In Westheim gab es einmal fünf Wirtschaften, heute ist die Gastronomie fast komplett aus dem Neusässer Ortsteil verschwunden. Was aus den früheren Lokalen wurde.

Als um 1900 der Neusässer Ortsteil Westheim zu einem beliebten Ausflugsziel für Augsburger wurde, gab es fünf Gasthäuser - bei gerade einmal 430 Einwohnern. Doch es hat sich viel verändert, heute gibt es noch ein Hotel, das ehemalige "Schmutterhaus", und ein rumänisches Lokal in der Hindenburgstraße, wo früher die "Tirolerwirtschaft" war.

Bereits 1613 ist in Westheim die "Tafernwürthschaft" archivalisch festgehalten, die älteren Westheimern noch als "Müllerwirtschaft" oder "Café Merk" bekannt sein dürfte. Die ersten Erwähnungen einer Wirtschaft in der heutigen Von-Rehlingen-Straße gehen aber noch rund 100 Jahre weiter zurück. Vielleicht ist auch deswegen das älteste Westheimer Lokal unter den Einheimischen als "Dorfwirtschaft" bezeichnet worden.