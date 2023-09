Kita Dorothea in Westheim feiert buntes Jubiläum

Vor 60 Jahren wurde der katholische Kindergarten Dorothea in Westheim gegründet. Für dieses Jubiläum wurden alle Kinder zu kleinen Künstlern.

Die Katholische Kindertagesstätte „Dorothea“ in Westheim kann ein rundes Jubiläum feiern. Denn der Kindergarten wurde vor 60 Jahren, am 29. September 1963, eingeweiht. Seitdem ist die Betreuungseinrichtung unter kirchlicher Trägerschaft fortan gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Das Jubiläumsfest wird am Freitag, 29. September, ab 14.30 Uhr gefeiert.

Das Fest beginnt um 14.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst für Kinder in der Pfarrkirche „St. Nikolaus von der Flüe“ in Westheim. Danach öffnet die Einrichtung mit Krippe und Kindergarten bis 18 Uhr ihre Türen und die Kita präsentiert sich der Allgemeinheit. Zu diesem Anlass waren die Kinder besonders kreativ und haben viele Bilder und Gegenstände hergestellt. Die bunten Kunstwerke werden an dem Tag im ganzen Haus unter dem Motto „Auf den Spuren von kleinen und großen Künstlern“ ausgestellt. Hauptsächlich wurden die Werke gesammelt, welche im Jahreskreislauf entstanden sind. Zum anderen sind Betreuungspersonal und Kinder gemeinsam auf einige namhafte Künstler eingegangen. So sind etwa die Sonnenblumen von van Gogh aus Papptellern und Papierstreifen entstanden oder aus verschiedenen Kartons, Papprollen und allerlei Material kleine Häuser im Stile von Hundertwasser.

Buntes Programm mit Spielen und Theater für die Kinder in Westheim

Beim Jubiläumsfest ist für alle ein buntes Programm geboten. „Wir haben ein Theater eingeladen, ein Luftballonkünstler wird anwesend sein und die Kinder können an verschiedenen kreativen Aktionen teilnehmen“, verrät die Leiterin der Kita Renate Kriegler-Rossi. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Bereits einige Tage zuvor feiert die Pfarrei am Sonntag, 24. September, das Patrozinium von St. Nikolaus von der Flüe. Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Auch an diesem Tag spielt das Kindergarten-Jubliäum bereits eine Rolle, denn nach der Messe findet im Pfarrsaal ein Stehempfang statt, bei dem eine PowerPoint-Präsentation über die Geschichte des Kindergartens mit Fotos aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart gezeigt wird.

Bei dem Gottesdienst wird gleichzeitig die Caritas-Spendenaktion im Herbst gestartet, die bis zum 1. Oktober läuft. Die Veranstaltung steht dem Motto „Wenn jeder gibt, was er zu viel hat“. Das Geben spielt für die Caritas eine zentrale Rolle: Es gehe darum, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln und zu helfen, so Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg. (dav)

