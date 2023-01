Westheim

06:03 Uhr

Modelleisenbahn-Club bangt um Unterkunft im Westheimer Bahnhof

Plus Der Modelleisenbahnclub Neusäß freut sich über das große Interesse an seiner Neujahrsausstellung. Doch die Mitglieder haben auch Sorgen um die Zukunft des Vereins.

Von Regine Kahl Artikel anhören Shape

In dem zum großen Teil sanierten Bahnhof Westheim herrscht Leere, doch für einige Tage sorgt der Modelleisenbahnclub Neusäß (MECN) im Inneren für Leben. Bereits beim ersten Wochenende der Neujahrsausstellung zum Thema amerikanische Eisenbahngeschichte war "die Hütte voll". Eisenbahnfans bestaunten die deteilgetreu nachgebauten Kleinstädte und Züge. Am Sonntag, 15. Januar, ist noch einmal Gelegenheit, die Schau zu bestaunen. Der Verein will mit der Ausstellung auch seine Kasse aufbessern, um künftig die Miete für den Raum im Bahnhof bezahlen zu können. Für die Modelleisenbahn-Freunde geht es um die Existenz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen