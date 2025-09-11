Baustelle in Westheim: AVV nimmt zusätzlichen Haltepunkt mit auf

Die Bauarbeiten zur Kanalsanierung in der Von-Rehlingen-Straße in Westheim werden länger dauern als zunächst geplant. Wie die Stadt Neusäß vor wenigen Tagen mitteilte, kam es zu Verzögerungen. Der bestehende Kanal wird durch einen größeren Kanal ersetzt, damit bei Regenereignissen mehr Wasser über die Kanalisation abgeleitet werden kann. Probleme machten unerwartet auftretende Leitungen im Boden, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen sowie starker Regen. Anfang August war sogar nach einem Wasserrohrbruch ein Arbeiter in einem Schacht eingebrochen und steckte bis zur Hüfte fest. Neuer Termin der Fertigstellung der Maßnahmen soll voraussichtlich der 17. Oktober sein. Bis dahin kommt es auch im Öffentlichen Nahverkehr zu erheblichen Einschränkungen, die sich stärker auswirken, wenn nächste Woche die Schule wieder beginnt.

So kann etwa die Linie 510 die Haltestellen „Westheim, Seniorenheim“, „Westheim, Raiffeisenbank“ und „Neusäß, Adalbert-Stifter-Straße“ nicht anfahren. Für die Haltestelle „Westheim, Winterstraße“ ist eine Ersatzhaltestelle in der Straße Am Kobelgraben eingerichtet. Wegen der Umleitungsstrecke wird in Fahrtrichtung Neusäß an der Haltestelle „Neusäß, Schmutterpark“ ersatzweise der Steig b (vor Kaufland) angefahren.

AVV fügt für Bus 503 Zwischenstopp am Medizincampus in der Virchowstraße ein

Eine kleine Verbesserung bei der Linie 503 hat der AVV auf Anregung des SPD-Stadtrats Christian Rindsfüßer nun umgesetzt: Ergänzend zu den bereits gemeldeten Fahrplanänderungen wird die AVV-Regionalbuslinie 503 ab 15. September zusätzlich die Haltestelle „Augsburg, Medizincampus“ in der Virchowstraße anfahren. Weitere Haltepunkte außer dem Medizincampus werden mit Blick auf die Routenführung und Kurslängen auf Anfrage unserer Redaktion laut AVV nicht aufgenommen. Zudem kommt es bei den Fahrten in der Früh zu geringfügigen Anpassungen der Abfahrtszeiten. Alt-Neusäß kann nun – so weit die Umsteigezeiten passen – mit einem Umstieg in die Linie 512 erreicht werden, freut sich Rindsfüßer.

Der Stadtrat hatte in einem Schreiben an den AVV moniert, dass bis zum Kobelweg verschiedene wichtige Umsteigemöglichkeiten entfallen bzw. die Uniklinik, das BKH und die Medizinische Fakultät schwer erreichbar seien. Auch ein Umstieg in die Linien 500/501 und damit die Erreichbarkeit des Neusässer Stadtzentrums sei nicht mehr möglich. Rindsfüßer bat daher den AVV noch vor Schuljahresbeginn zu prüfen, ob zumindest ein oder zwei weitere Haltestopps eingefügt werden könnten.

Der Baustellenfahrplan kann über die Fahrplanauskunft unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de und in der App „meinAVV“ abgerufen werden. Eine persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof und im swa-Kundencenter am Königsplatz.

Bus zum Volksfest-Seniorentag fährt in Westheim nur „Am Kobelgraben“ ab

Die Stadt Neusäß bittet bei diesem Thema um Beachtung der Änderungen beim kostenlosen Shuttlebus zum Volksfest am Seniorentag am Donnerstag, 18. September. Denn auch der Festbus kann die Haltestellen in Westheim, Winterstraße und Raiffeisenstraße, - anders als im Mitteilungsblatt „Heimatstimme“ abgedruckt - nicht anfahren. Die Ersatzhaltestelle ist „Am Kobelgraben“. Abfahrtszeit ist um 11.31 Uhr. Die Rückfahrt vom Festplatz startet um 16 Uhr.