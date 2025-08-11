Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Westheim : Polizei ermittelt nach Einbruch in Westheim

Westheim

Polizei ermittelt nach Einbruch in Westheim

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Westheim eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Einbruch in Westheim.
    Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Einbruch in Westheim. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Einbruch in Westheim. Dort ist vermutlich in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag eingebrochen worden. Dem Bericht der Beamten zufolge verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus Am Schmutterhang. Wie hoch die Beute ist, sei noch unklar, heißt es im Bericht der Polizei.

    Ermittelt wird nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden