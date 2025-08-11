Polizei ermittelt nach Einbruch in Westheim

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Einbruch in Westheim. Dort ist vermutlich in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag eingebrochen worden. Dem Bericht der Beamten zufolge verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus Am Schmutterhang. Wie hoch die Beute ist, sei noch unklar, heißt es im Bericht der Polizei.

Ermittelt wird nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)