Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Westheim

Die Polizei berichtet von einem versuchten Einbruch in Westheim. Demnach wurde in der Zeit zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Kobelstraße beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls sowie Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (kinp)

