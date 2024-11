Polizei meldet Einbruch in Westheim

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Westheim eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat vermutlich am Mittwochabend in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 22.15 Uhr. Das Einfamilienhaus liegt in der Straße Am Himmelreich. Die Unbekannten verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zugriff in das Haus. Dabei entstand Sachschaden, der auf etwa 2000 Euro geschätzt wird. Der genaue Beuteschaden könne noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. Sie ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)

