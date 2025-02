Schweres Gerät beim spektakulären Abriss der Westheimer Schule

Spektakuläre Bilder an der alten Westheimer Schule: Während die Abrissarbeiten in Westheim für den Bau einer neuen Schule und Feuerwehr voranschreiten, ist in diesen Tagen ein besonderes Spektakel zu sehen. Wie die Stadt Neusäß mitteilt, wurde am Montag damit begonnen, mit schwerem Gerät in den Boden zu bohren, damit massive Eisenmatten eingebracht werden können. Diese sind nötig, um den Gebäuden in Hanglage die nötige Stütze zu geben.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis