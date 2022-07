Serenade am Kobel beschließt den Musiksommer

Ein toller Veranstaltungsort, gute Wetter und schöne Musik: Die Neusässer erleben einen passenden Abschluss ihres Musiksommers.

Den Wunsch nach Musik im Freien in einer lauen Sommernacht konnte jetzt die Stadtkapelle Neusäß erfüllen mit ihrer Kobel-Serenade "Musik am Platz". Wunderbares Wetter, eine schöne Umgebung und beste Stimmung prägten den Musikgenuss im Freien. "Lassen Sie den Blick über die Dächer von Neusäß und Augsburg schweifen und erfreuen Sie sich an unserer Musik", lud die Stadtkapelle ein. Aber nicht allein das Hauptorchester, die Stadtkapelle Neusäß, begeisterte. Die Musikerinnen und Musiker wurden begleitet von den Ensembles der Alphornbläser und den Spätzündern, die Nachwuchskapelle für Erwachsene.

Und so hatten sich in gemütlicher Sunset-Atmosphäre zahlreiche Musikfreunde auf der Grünfläche unter dem Kobelkreuz auf Decken und Campingstühlen eingefunden, um der Livemusik der Stadtkapelle Neusäß in entspannter Atmosphäre zu lauschen. Dem gelungenen Auftakt mit dem Neusässer Stadtmarsch "Hinter dem Schellenbaum", der gemütlichen "Komotauer Polka" und dem "Fliegermarsch" aus der Operette "Fliegender Rittmeister", folgte ein buntes, facettenreiches Programm an Unterhaltungs- und Blasmusik, das begeisterte.

Musik im Freien auf der Picknickdecke: So war es beim Abschlusskonzert des Neusässer Musiksommers mit der Stadtkapelle am Kobelkreuz. Foto: Marcus Merk

Der neue Dirigent entpuppt sich als Glücksgriff

Aus ihrem umfangreichen Repertoire spielten die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Manuel Gonzales. Lange hatten sie nach einem geeigneten Dirigenten suchen müssen, mit dem jungen Spanier, der mit sichtlich viel Engagement und Herzblut dirigierte, scheinen sie aber nun einen Glücksgriff getan zu haben. Durch das Programm führten die neue Vorsitzende Katrin Böck und ihr Stellvertreter Markus Donderer, der mit seinem Ensemble Die Spätzünder, dem "zweiten Nachwuchsorchester", wie Donderer erklärte, begeisterte.

Ein besonderer Genuss waren die sanften Klänge, die das Alphörner-Ensemble im Schatten der Bäume des Kobelbergs präsentierte. Ob ein feuriger Paso doble, der trotz 32 Grad Hitze sogar zu einigen Tanzschritten auf der grünen Wiese animierte, oder traditionelle Märsche, Alt und Jung waren von den mitreißenden Musikstücken begeistert. Dass die Stadtkapelle aber nicht nur traditionelle Märsche kann, bewies sie im letzten Block mit schwungvollem Alpen Swing und einem begeisternden Abba-Potpourri.

Am Ende schien der Abend viel zu kurz zu sein

Somit schien den Zuhörerinnen und Zuhörern die musikalische Auszeit auf dem Kobel viel zu kurz, als das Ende verkündet wurde. Doch so einfach ohne Zugaben kam die Stadtkapelle nicht davon. Der Bozener Bergsteiger-Marsch geriet zum Schluss dann praktisch zu einem Gemeinschaftswerk der Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle, der Spätzünder sowie ihren begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern, die mitklatschten und sangen. Die Serenade beschließt zugleich die Konzertreihe des Neusässer Musiksommers.

Unterstützt wurde das Angebot der Stadtkapelle Neusäß durch die Bürgerstiftung Augsburger Land. Die Bürgerstiftung ist eine Einrichtung des Landkreises, die mithilfe von Sponsoren tolle Projekte fördert. Unter dem Motto "von Bürgern für Bürger" geht die Bandbreite der Förderprojekte von Kunst und Kultur über Sport, Jugend-, Altenhilfe, Natur- und Landschaftsschutz bis hin zu Wissenschaft und Forschung.