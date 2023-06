Starkregen überflutet Straße in Westheim

Heftiger Regen setzt am Montagabend eine Straße in Westheim unter Wasser. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Heftiger Regen hat am Montagabend im Augsburger Land für so manche ungewollte Erfrischung gesorgt. Wer unterwegs war, hatte nur in den wenigsten Fällen einen Regenschirm dabei und vor allem Fußgänger oder Radler suchten einen schützenden Unterstand. In Westheim war der Regen sogar so stark, dass die Feuerwehr ausrücken musste.

Wie das Landratsamt mitteilt, war dort im Bereich einer Bushaltestelle eine Straße überschwemmt und musste von den Wassermassen befreit werden. Auch ein Ast war im Ortsgebiet durch eine Böe abgeknickt und musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Weitere Schäden oder Beeinträchtigungen des Verkehrs blieben jedoch glücklicherweise aus. (thia)