Theatergruppe Westheim zeigt "Gspenstermacher" und ihr heimliches Treiben

Das Publikum freut sich in Westheim über einen flotten Theaterabend mit guten schauspielerischen Leistungen, Wortwitz und Komik. Dabei wird es auch gruselig.

Die Theatergruppe Westheim feiert in diesem Jahr Premiere vor ausverkauftem Haus mit einem höchst skurrilen Stück, den "Gspenstermachern" von Ralph Wallner. Schnell wurde, nachdem sich der Vorhang geöffnet hatte, klar, dass eines in der Gruppe gleich geblieben ist: die Liebe zum Theaterspiel. Im selbst gebauten Bühnenbild einer etwas heruntergekommenen Dorfschänke zeigten die Darsteller ein höchst ambitioniertes Spiel mit viel Power. Deftig, heftig und makaber ging es an diesem Abend im Westheimer Pfarrsaal zu, und das große, spürbare Engagement und die Leidenschaft der Protagonisten ging schnell auch auf das Publikum über.

Mit den "Gspenstermachern" hatte sich das Theaterteam aber auch ein besonders außergewöhnliches Stück ausgesucht. Darf man gewöhnlich bei einem Schwank erwarten, dass es sich weitgehend um eine Liebesgeschichte handelt, stehen hier die beiden, im Ort nur wenig angesehenen Graberer Schippe (Manfred Gröger) und sein Bruder Schaufe (Peter Huber) im Mittelpunkt. Sie können sich gerade so eben finanziell über Wasser halten und kommen gerne zur Moorwirtin Rosa (Julia Kannler), um zu schnorren.

Die ersten Todesopfer waren eher ein Zufall

Doch es kommt noch schlimmer, sie erhalten die Mitteilung, dass künftig ihr schmales Salär noch geringer sein werde, in dem sie nur noch pro Beerdigung bezahlt werden. Nach dem Motto "nur mit einer Leich wird man reich" können schon finstere Gedanken aufkommen, wie der Lebensunterhalt künftig bestritten werden kann. Sie geraten in den Zwiespalt zwischen schnellem Geld und der Sorge um das Leben ihrer Mitmenschen. Ein wenig Zufall, eine Giftflasche und nicht zuletzt die düsteren Weissagungen der kartenkundigen Dorfnärrischen Philomena (Eveline Behrendt) tun dann aber ihr Übriges dazu und die Situation läuft aus dem Ruder.

Die Totengräber Schippe und Schaufe (links und rechts außen Manfred Gröger und Peter Huber) haben die Moorwirtin Rosa Moderer (Julia Kannler) und die reiche Witwe Vevi Veichtl auf dem Gewissen. Während der Schuaster-Jackl (Martin Maisch) die beiden Geister nicht sehen kann, erscheinen beiden den Graberern als "Quälgeister". Foto: Jutta Kaiser-wiatrek

Und so beginnt ein kaum zu fassendes, verrücktes Spiel und bald übernehmen fidele Gespenster das Regiment auf der Bühne. Todesopfer sind zunächst, eher aus Zufall, die resolute Wirtin Rosa und die reiche, verwitwete Großbäuerin Vevi Veichtl (Eva-Maria Pielmeier), beide lange Jahre schon im Zwist um die Beachtung des Dorfschusters Jackl (Martin Maisch). Über den Tod hinaus tragen sie, zur Freude der Zuschauer, mit viel Temperament diese Streitereien weiter aus und geistern dabei mit Elan und Witz über die Bühne und entwickeln sich für die Graberer zu absoluten Quälgeistern.

Vor dem Heiratsantrag standen, wie üblich, eine Reihe von Wirrungen

So ganz ohne Liebe aber geht es auch bei diesem Stück nicht. Auf der Bildfläche erscheint die kesse Lena (Katrin Böck), die sich als Erbin des Wirtshauses ausgibt. Sie und der schüchterne Knecht Leo sind sich bald gut und nach Irrungen, Verwirrungen und Missverständnissen kommt es zum Heiratsantrag. Letztlich wendet sich für alle Beteiligten alles zum Guten, und die beiden unruhigen Geister finden endlich ihre Ruhe.

In Hochform zeigte sich vor allem Julia Kannler als Rosa Moderer, die mit derben Sprüchen nicht sparte. Lob gilt aber auch allen anderen Mitwirkenden, die mit guten schauspielerischen Leistungen überzeugten, mit großem Einsatz gespielt haben und das Stück flott und spannungsreich zu einem absoluten Erfolg machten. Geboten wurde ein Stück voller Komik, viel Wortwitz, teils in Reimform, und einigen ausgefallenen Regieideen. Die Theaterbesucher jedenfalls zeigten sich begeistert über einen höchst unterhaltsamen Theaterabend mit viel Spaß.