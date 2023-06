Vermisste Seniorin taucht wieder auf

Nach einem Spaziergang findet eine alte Frau nicht mehr ins Seniorenheim zurück. Aber ihr wird geholfen.

Mit dem Fall einer vermissten alten Frau hat sich Polizei in Gersthofen am Samstag, 17. Juni, befasst. Die 90-jährige Seniorin, die an einer Demenz leidet, hatte das schöne Wetter am Samstag für einen Spaziergang genutzt und war gegen 14 Uhr aus dem Seniorenheim, in dem sie lebt, aufgebrochen. Anscheinend fand sie dann den Rückweg nicht mehr. Passanten wurden jedoch auf die Frau aufmerksam, die schließlich nach etwa eineinhalb Stunden in ihr Zuhause zurückgebracht werden konnte. Ein Verhalten, das die Polizei Gersthofen dankend erwähnt. (jah)

