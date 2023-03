Vier Maskierte versuchen, in Westheim in ein Haus einzubrechen

Vier maskierte Männer wollen ein Fenster an einem Haus in Westheim einschlagen. Als die Alarmanlage auslöst, flüchten sie und steigen zu einem Komplizen ins Auto.

Vier maskierte Männer haben am Sonntag versucht, in ein Haus an der Albrecht-Dürer-Straße einzubrechen. Die Täter waren zwischen 19.05 und 19.15 Uhr zunächst auf das Grundstück gelangt und wollten im Bereich des Balkons ein Fenster einschlagen.

Der Versuch misslang jedoch und die Alarmanlage löste aus. Daraufhin ergriffen die vier Männer sofort die Flucht und stiegen laut Polizei in ein Auto, in dem ein weiterer Komplize wartete. An dem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen montiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Schaden an der Scheibe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)