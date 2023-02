Weiter im Einsatz: Westheimer Feuerwehr bekommt Übergangshalle

Plus Die Feuerwehr Westheim bekommt ein neues Gerätehaus. Es drohte das Szenario, dass die Westheimer Feuerwehr während der Bauzeit abgemeldet werden muss. Diese Gefahr ist nun gebannt.

Lieber die teurere Lösung mit kalkulierbaren Kosten, als eine günstigere Lösung mit einem möglichen Fass ohne Boden. Dafür haben sich die Neusässer Stadträte bei der Frage entschieden, wo die Westheimer Feuerwehr während der Bauzeit des neuen Gerätehauses unterkommen soll. Die Mannschaft aus dem Neusässer Stadtteil bekommt eine provisorische Halle auf dem ehemaligen Mineralöllager beim Bahnhof in Westheim. Damit soll die Gefahr vermieden werden, dass die Westheimer Feuerwehr in der dreijährigen Bauzeit bei der Alarmierung abgemeldet werden muss.