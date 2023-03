Westheim soll eine Ortsmitte bekommen - wenn die Anwohner mitspielen

Ein Platz, ein Café, mehr Grün: Das sind die Pläne für die Von-Rehlingen-Straße. Doch die Stadt kann nicht alleine entscheiden, was am Ende umgesetzt wird.

Noch ist es kaum zu erkennen, die einstige und eigentliche Mitte des ehemaligen Orts und heutigen Neusässer Stadtteils, Westheim. Doch das soll sich ändern. Seit Jahren planen Verwaltung und Stadtrat auf vielen Ebenen und mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Städtebauförderung an der Verschönerung des Stadtteils. Das Ziel: Rund um das Seniorenzentrum Notburga, dort, wo früher einmal das Schloss der Langenmantel zu finden war, soll wieder ein Zentrum erkennbar sein. Dort sollen sich Jung und Alt treffen können. So könnte das umgesetzt werden.

Ein zentraler Treffpunkt soll einmal der gegenüber der Bäckerei-Filiale Balletshofer auf dem heutigen Parkplatz des Notburga-Heims entstehen. Der Parkplatz selbst soll etwas nach hinten versetzt werden. Eine Idee ist, dass die heute noch sehr kleine Cafeteria des Heims attraktiver und öffentlicher gestaltet und sogar um eine Außengastronomie erweitert werden könnte. "Hier könnte man etwa unter Platanen sitzen", so Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf jetzt im Planungs- und Umweltausschuss.

Der Park des Seniorenheims in Westheim soll teilweise geöffnet werden

Das Notburga-Heim spielt noch eine zweite Rolle in den Planungen. Etwa gegenüber der Gärtnerei Reuß könnte der heute noch abgeschirmte und eingefriedete Park des Heims ein Stück weit geöffnet werden. Hier soll ein Spielplatz entstehen, der unter anderem von Familien genutzt werden kann, die ihre Verwandten im Seniorenheim besuchen. Spezielle Tore an den Zugängen sollen sicherstellen, dass weder nicht berechtigte Personen auf das geschützte Gelände des Heims gelangen können, noch hilfsbedürftige Bewohnerinnen und Bewohner auf die Straße laufen könnten, weil sie den Übergang nicht bemerken. "Die Heimleitung zeigt sich sehr offen für unsere Überlegungen", berichtete Bürgermeister Richard Greiner aus ersten Gesprächen.

Die historische Kapelle ist das älteste Gebäude Westheims. Sie soll besser zugänglich werden, wenn der Vorplatz des Notburga-Heims umgestaltet wird. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Doch noch ist nicht alles besprochen. Denn obwohl der Großteil der Flächen, die für die Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Ortsmitte von Westheim benötigt wird, im Besitz der Stadt Neusäß ist, gilt das nicht für alle Grundstücke. So soll versucht werden, entlang der Von-Rehlingen-Straße bis etwa zur ehemaligen Nudelfabrik die Straße attraktiver zu gestalten mit mehr Grün. Einige davon können aber nur gepflanzt werden, wenn die privaten Grundstücksbesitzer mitmachen, so Greiner. Das könnte auch für die Bushaltestellen auf Höhe der Arztpraxen gelten: Diese sollen endlich barrierefrei und wetterfest ausgebaut werden. Doch auch das kann nur auf Privatgrund gelingen - oder durch den Ankauf von Grundstücken.

Zwei Querungshilfen sollen die Straße sicherer machen

Sicherer werden soll zudem der Straßenraum. Dafür sind zwei eventuelle Querungshilfen auf der Von-Rehlingen-Straße geplant, auch die Ampel mit Anforderung per Knopfdruck gegenüber der Bäckerei soll erhalten bleiben. Weiterhin im Verkehr mitlaufen müssen hingegen Fahrräder. Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf hatte zudem die Vorstellung, die Fahrbahn vor der gesamten Notburga-Anlage mit einem anderen Belang sichtbar zu machen. Doch das ist nicht der Wunsch des Ausschusses. Wichtig vor allem für Zweiten Bürgermeister Wilhelm Kugelmann: Der Straßenraum darf nicht zusätzlich verengt oder verlangsamt werden. "Schließlich können wir den täglich 6000 Autos, die dort fahren, keine Alternative anbieten." Das Büro Baldauf wurde beauftragt, nun weiter in die Feinplanung zu gehen.

Eine historische Postkarte vom Westheimer Schloss. Heute steht an dieser Stelle das Seniorenzentrum Notburga. Hier soll wieder der Ortskern von Westheim erkennbar werden. Foto: Stadtarchiv Neusäß

An zwei weiteren Stellen wird sich schon bald in der Von-Rehlingen-Straße etwas verändern. So soll auf der Seitzwiese der Interims-Montagebau für die Grundschule Westheim aufgestellt werden, solange dort neu gebaut wird. Und auf dem sogenannten Langenmantelplatz an der Von-Rehlingen-Straße 23 soll ein Mehrfamilienhaus mit geförderten Wohnungen durch die Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Augsburg (WBL) entstehen. Erste Entwürfe hatten dem Ausschuss nicht zugesagt, nun gab es einen neuen.

Kritik: Von der Straße sieht man nur Toilettenfenster

Während dem Projekt im Grunde alle Fraktionen zustimmen, gilt das nicht für die Einzelheiten des Entwurfs. So sagte Alexander Rahmeier für die Grünen, ihnen hätte der vorherige Entwurf besser gefallen. Für Markus Bühne (CSU) ist der Gebäudekomplex immer noch zu massiv. Und Inge Steinmetz-Maaz (FW) bemängelte, dass allein Toilettenfenster als gestalterisches Element zur Straße hin geplant seien. Vor diesem Hintergrund mahnte Dritte Bürgermeisterin Susanne Höhnle (SPD), die Notwendigkeit der Wohnungen nicht aus den Augen zu verlieren. Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeister Greiner. Der Ausschuss stimmte schließlich zu, an dem Entwurf weiter zu planen.