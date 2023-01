Züge aus den USA drehen im Westheimer Bahnhof ihre Runden

Die Neujahrsausstellung beim Eisenbahnclub Neusäß Spur 0 steht unter dem Motto Amerika. An drei Tagen kann die Modelleisenbahn besichtigt werden.

Nach zwei Jahren Coronapause und zeitweise stark eingeschränktem Vereinsbetrieb freuen sich die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Neusäß auf die kommende Neujahrsausstellung im Bahnhof Westheim. So haben die Vereinsmitglieder gerade alle Hände voll zu tun, um rechtzeitig fertig zu werden: aufräumen, Plakate kleben, reinigen der Gleisanlagen, technische Überprüfungen oder Wartung von Zügen und Weichen.

Nachdem der zuletzt stattgefundene Ausstellungsbetrieb mit deutschen/europäischen Fahrzeugen erfolgte, meldete sich die „Amerika-Fraktion“ des Vereines zu Wort, um den Besuchern diesmal ein besonderes Schmankerl zu bieten: Der Verein lässt die große Zeit der amerikanischen Personenzüge der 30er – 50er Jahre des letzten Jahrhunderts wieder aufleben. Diese waren seinerzeit die Prestigezüge einer jeden Bahngesellschaft in den USA. Komfortable Züge mit klingenden Namen wie „George Washington“ oder „California Zephyr“ durchquerten damals die Weiten des nordamerikanischen Kontinents und rattern heute im Maßstab 1:45 über die ausgedehnten Gleisanlagen der großen Vereinsanlage. Dies bedeutet, dass sämtliche Züge, Ausstattungsdetails, Gebäude und Autos nach deutschem Vorbild aufwändig gegen ihre nordamerikanischen Pendants ausgetauscht werden.

Große Nahmen der nordamerikanischen Bahngesellschaften

Eisenbahnfans spitzen bei den berühmten Namen der großen nordamerikanischen Bahngesellschaften ihre Ohren: "Union Pacific", „Chesapeake & Ohio“ oder "Milwaukee Road" steht auf den Flanken der mächtigen Dampf-und Dieselmaschinen. Daneben findet sich aber auch das eine oder andere Kleinod aus der Anfangszeit der amerikanischen Eisenbahngeschichte, wie der Straßenzug einer Westernstadt im Zustand der 40/50er Jahre oder „putzige“ Shay – Dampfloks, die auf der Schmalspurstrecke verkehren.

"All aboard" heißt es also im Clubheim Bahnhof Westheim in der Hindenburgstraße 4 und zwar am: Freitag, 6. Januar (Heilig Drei König), Sonntag 8. Januar und Sonntag 15. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Besucher sehen zudem die Bahnsteige des Westheimer Bahnhofs im modernisierten und höhergelegten Zustand. Zur stilgerechten Anreise empfiehlt der Verein die Nutzung der Regionalbahnline R9 (Augsburg – Ulm), die direkt vor dem Vereinsheim hält und seit 11. Dezember mit den neuen, blauen Fahrzeugen von GoAhead bedient wird.

Entgegen den allgemeinen Preissteigerungen hat sich der Verein dafür entschieden, die Eintrittspreise bewusst familienfreundlich zu belassen: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro. (AZ)