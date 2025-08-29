Wettbewerb: Was ist das schönste Bild des Monats August?

Wer gelungene Bilder aus der Region anderen Fotofreunden präsentieren will, ist beim Leserbilder-Wettbewerb des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen richtig. Die beiden Heimatausgaben bieten eine Plattform und suchen das Leserbild des Monats. Diesmal geht es um das Bild des Monats August.
Mitmachen: So funktioniert‘s
So funktioniert der Wettbewerb: Eine kleine Jury der Redaktion trifft eine Vorauswahl aus allen eingesendeten Bildern und veröffentlicht diese. Jeweils Mitte des Monats entscheidet die Jury dann über das Bild des Monats. Am Jahresende werden alle Monatsbilder noch einmal gezeigt. Außerdem wird über das Bild des Jahres abgestimmt.
Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.
Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bei Fragen zur Aktion hilft Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 weiter.
Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.
