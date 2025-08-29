Wettbewerb: Was ist das schönste Bild des Monats August?

Icon vergrößern Dieses durstige Eichhörnchen weiß, wo es während der heißen Augusttage etwas zu trinken gibt. Während sich das Eichhörnchen erfrischte, gelang Gyula Haber aus Gessertshausen dieser Schnappschuss. Dieses durstige Eichhörnchen weiß, wo es während mder heißen Augusttage etwas zu trinken gibt. Gyula Haber aus Gessertshausen gelang dieser Schnappschuss, während sich das Eichhörnchen aus der gefüllten Gießkanne erfrischte. Foto: Gyula Haber Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieses durstige Eichhörnchen weiß, wo es während der heißen Augusttage etwas zu trinken gibt. Während sich das Eichhörnchen erfrischte, gelang Gyula Haber aus Gessertshausen dieser Schnappschuss. Dieses durstige Eichhörnchen weiß, wo es während mder heißen Augusttage etwas zu trinken gibt. Gyula Haber aus Gessertshausen gelang dieser Schnappschuss, während sich das Eichhörnchen aus der gefüllten Gießkanne erfrischte. Foto: Gyula Haber

Dieser Schnappschuss von höchst seltenen Gästen im Gennachmoos gelang Wendelin Hämmerle. Diese fünf Schwarzstörche tauchten für kurze Zeit im Gennacher Moos auf. Anders als Weißstörche sind Schwarzstörche äußerst scheu. Foto: Wendelin Hämmerle

Von seinem Balkon aus konnte Thomas Schröder diese einmalige Situation einfangen: Auf dem Theklaberg in Welden sind zwei Regenbogen zu erkennen. Foto: Thomas Schröder

Den ersten Bodennebel im August hat Herbert Hofmuth am frühen Morgen von einer Anhöhe in Lützelburg, mit Blick ins Schmuttertal festgehalten. Wer genau hinsieht, erkennt auch zwei Rehe. Foto: Herbert Hofmuth

Dieser Storch wurde von Rosanna Schropp beim Testen eines neuen Schlafplatzes fotografiert. Nachdem der Storch mehrmals versuchte, den Maibaum in Wollishausen anzufliegen, gelang es ihm schließlich, sich auf dem unteren Kranz niederzulassen. Dort blieb er bis zum nächsten Morgen. Foto: Rosanna Schropp

Aufgepasst! Das neue, selbstgebaute Insekten-/Bienenhotel der Familie Seibert aus Biberbach wird von ihrem Hund Mylo bewacht. Foto: Angelika Seibert

Ein Sommergewitter zieht auf. Diesen Moment am Himmel über Meitingen hielt Michael Kroul fest. Foto: Michael Kroul

Wer gelungene Bilder aus der Region anderen Fotofreunden präsentieren will, ist beim Leserbilder-Wettbewerb des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen richtig. Die beiden Heimatausgaben bieten eine Plattform und suchen das Leserbild des Monats. Diesmal geht es um das Bild des Monats August.

Mitmachen: So funktioniert‘s

So funktioniert der Wettbewerb: Eine kleine Jury der Redaktion trifft eine Vorauswahl aus allen eingesendeten Bildern und veröffentlicht diese. Jeweils Mitte des Monats entscheidet die Jury dann über das Bild des Monats. Am Jahresende werden alle Monatsbilder noch einmal gezeigt. Außerdem wird über das Bild des Jahres abgestimmt.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bei Fragen zur Aktion hilft Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 weiter.

Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.