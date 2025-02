Vermisster Mann aus Stadtbergen ist tot

Ein Mann aus Stadtbergen wurde am Samstag, 15. Februar, als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte nach ihm und rief auch die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf. Am Freitag, 21. Februar, teilten die Beamten jedoch mit, dass der Mann gestorben ist. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Nach Angaben der Polizei hat die Kripo wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen. (AZ)

