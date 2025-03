Viel Abwechslung am Weltfrauentag

Der internationale Weltfrauentag zählt ohne Zweifel mit zu den bedeutendsten Gedenktagen die über das Jahr hin stattfinden. Die vielen Veröffentlichungen dazu in den Medien, auch in unseren Ausgaben, bestätigen diese Wahrnehmung. Doch neben diesen medialen Informationen fanden überall auch Veranstaltungen und Feste statt, in denen es stets um das Kernthema, die Gleichberechtigung oder die Rechte der Frauen im Allgemeinen ging.

Dass durchaus ernste Themen bei einem Fest für Frauen in einem vielfältigen Programm mit Musik, Tanz und Kulinarik ihren Platz finden können, zeigte die positive Resonanz beim Frauenfest, das im Gemeinschaftshaus in Hennhofen stattfand. Rund 60 Frauen konnte die Ortssprecherin des Grünen-Ortsverbandes Altenmünster, Silvia Wenger, dazu begrüßen. Alle Anwesenden erlebten einen abwechslungsreichen Abend, der von Sängerin Alexandra Erhard eröffnet und auch anschließend musikalisch bereichert wurde.

Gleichberechtigung und Solidarität stehen in Altenmünster im Fokus

Bürgermeister Florian Mair, der als einziger männlicher Gast teilnehmen durfte, wies in seinem Grußwort darauf hin, wie wichtig Gleichberechtigung, Solidarität und Empowerment sind. „Frauen übernehmen Führungsrollen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, sind engagiert in Vereinen, im Gemeinderat und in sozialen Bewegungen“, führte er als Beispiel mit an. „Dennoch sind wir gesellschaftlich noch nicht am Ziel, denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt stets eine Herausforderung“. Mit Blick auf die im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen ermutigte er die Frauen, sich zu engagieren. „Vielleicht erreichen wir durch ihr Mitwirken eine höhere Frauenquote im Gemeindeparlament“, war sein Wunsch.

Anita Schiwek, die als Schirmherrin für den Abend fungierte, hinterfragte den Sinn des Frauentages. Für sie gehören aber die Themen Gleichberechtigung, Gleichstellung und Rechte der Frauen immer wieder auf den Tisch. „Deshalb ist es wichtig, an solchen Tagen inne zu halten, zu reflektieren und auch mal nur das „Frausein“ zu feiern“ ermunterte sie die Gäste. Die Frage, was Frau sein heute überhaupt bedeutet, stellte Gastreferentin Sandra Eck an den Anfang ihres kurzweiligen Vortrages. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Frauenakademie München zeigte dies anhand eines Umzugskartons. „Denn die Rolle der Frau ändert sich ständig, wie wenn man etwas von einem Ort zum anderen schleppt“, erklärte sie das bildhafte Beispiel. Deshalb hatte sie auch verschiedene Symbole mit in dem Karton. Das Thema Gewalt und Frauenhass veranschaulichte die Soziologin anhand einer Pistole. „Leider sterben in Deutschland rund 360 Frauen im Jahr, nur weil sie eine Frau sind, hinzukommen noch mehr als 180.000 Fälle der häuslichen Gewalt“, bedauerte sie die traurige Situation. Die Missverhältnisse der Einkommenssituation verdeutlichte Sandra Eck mit einer Gurke, von der sie die Teile abschnitt, die Frauen weniger als männliche Kollegen verdienen. Mit weiteren Gegenständen, wie Kochlöffel oder Bürste wies sie auf die Rolle der Frau im Haushalt hin. „Trotz allem ist es wichtig, lasst euch nicht den Mut nehmen und kommt immer wieder zusammen, um euch auszutauschen“, ermunterte sie die Gäste.

Damit auch der Spaß nicht zu kurz kam, trug die Teeny-Dance-Gruppe des TSV Zusamzell mit flotten Tanzeinlagen zur Stimmung bei. Für weitere Abwechslung sorgte ein rege in Anspruch genommenes, bio-regionales Büffet und die abschließende Plattenparty, bei der noch ausgiebig getanzt und gefeiert werden konnte.