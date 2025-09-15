Erste Hilfe: Was tun bei einem Zeckenstich?

Zeckenzeit ist von März bis Oktober. Bayern ist Spitzenreiter bei der Zeckendichte. Dieses Jahr wurden bereits rund 260 FSME-Infektionen durch Zeckenstiche registriert. Die Spinnentiere sitzen im Gras, in Sträuchern oder im Laub und lassen sich bei Kontakt mit einem Menschen oder einem Tier von der Pflanze auf den Körper abstreifen. Sie werden von Körperwärme, Geruch und Kohlendioxid angezogen. Auf ihrem Wirt suchen Zecken oft stundenlang nach einer geeigneten Einstichstelle. Sie bevorzugen dünnhäutige, feuchte und gut durchblutete Stellen, wie etwa an Kopf, Ohren, Hals, Armbeugen und Kniekehlen, Leiste oder Achsel. Erwachsene Zecken können vier bis fünf Tage ohne Nahrung in trockenen Wohnungen überleben. Nach einem Waldspaziergang sollte die Kleidung daher gründlich abgesucht werden.

Icon vergrößern Alexander Franke vom Bayerischen Roten Kreuz gibt Tipps zur Zeckenentfernung. Foto: Bayerisches Rotes Kreuz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alexander Franke vom Bayerischen Roten Kreuz gibt Tipps zur Zeckenentfernung. Foto: Bayerisches Rotes Kreuz

So kommt die Zecke an ihr Blut

Zecken beißen nicht. Sie stechen mit ihren Mundwerkzeugen in die Haut und saugen Blut. Währenddessen sondern sie eine Substanz zur örtlichen Betäubung und einen Stoff ab, der die Blutgerinnung hemmt und die Einstichstelle vor Entzündungen schützt. Dabei können Krankheitserreger wie FSME-Viren oder Bakterien wie Borrelien übertragen werden. Die Gefahr einer Krankheitsübertragung steigt mit der Haftzeit der Zecke.

Bei Symptomen wie grippalen Beschwerden, Gelenkschmerzen oder Hautrötungen im Bereich des Stichs sollte ein Arzt aufgesucht werden. Die Wanderröte breitet sich ringförmig um den Einstich aus und ist häufig ein Hinweis auf eine Borreliose-Infektion. Zum Arzt sollt man auch, wenn die Einstichstelle stark anschwillt, schmerzt, heiß wird und pocht. Zecken sollten schnellstmöglich mit einer Pinzette, Zeckenzange, Zeckenlasso oder einer Zeckenkarte entfernt werden. Die Zecke sollte nicht mit den Fingern zerquetscht werden, da sich so Körperflüssigkeiten mit potenziellen Krankheitserregern ausbreiten können.

Nicht mit einem kräftigen Ruck an der Zecke ziehen!

Alexander Franke, Notfallsanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz, erklärt, wie es geht: Die Zecke dicht an Haut und Einstichstelle mit der Pinzette greifen. Den Hinterleib der Zecke nicht quetschen. Durch leichten, kontinuierlichen Zug, nicht mit einem kräftigen Ruck, die Zecke vom Körper entfernen. Keine Angst: sollten Teile des Kopfes, meist nur der Stechapparat, in der Einstichstelle zurückbleiben, stößt der Körper das Überbleibsel von selbst ab. Die Stelle sollte desinfiziert und noch einige Tage beobachtet werden. Wichtig: Das Absuchen des Körpers nach dem ersten Zeckenfund nicht abbrechen: Man kann durchaus von mehreren Zecken befallen sein. Auf Klebstoff, Öl, Benzin, Nagellackentferner und Alkohol sollte verzichtet werden, denn diese Mittel erhöhen das Risiko der Übertragung von Erregern.

Borreliose ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird. Etwa drei von 10.000 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr an Borreliose, die in der Regel gut mit Antibiotika behandelt werden kann. Zudem können innerhalb von sechs Wochen nach einem Zeckenstich grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Muskel- und Gelenkschmerzen auftreten. Solche Beschwerden können auch ohne Wanderröte auf eine Borreliose hinweisen.

Das passiert bei einer FSME-Infektion

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird durch ein Virus ausgelöst. Hierbei können sich die Hirnhäute und das Gehirn entzünden. Vereinzelt verläuft FSME tödlich. Allerdings kann man sich durch Impfen schützen. Mittlerweile gelten mehr als 44 Prozent aller Stadt- und Landkreise in Deutschland als FSME-Risikogebiet. Nach einer FSME-Infektion treten meist Symptome wie hohes Fieber und Gliederschmerzen auf. Deshalb wird FSME zunächst oft mit einer Grippe verwechselt. Bei einem Großteil der Betroffenen ist die Infektion nach Abklingen dieser Symptome ausgestanden. Bei rund der Hälfte der gemeldeten Fälle kommt es zu einer zweiten Erkrankungsphase, wobei meist eine Hirnhautentzündung im Vordergrund steht. Vermehrt sich das Virus in Gehirn und Rückenmark, kann es zu schweren Verläufen mit bleibenden neurologischen Ausfällen kommen. Charakteristisch ist eine schmerzhafte Nackensteifigkeit. Mögliche Folgen sind dauerhafte Lähmungen, Schluck- und Sprechstörungen.