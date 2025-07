Schulangst, Lernprobleme, auffälliges Verhalten: Wie Schulpsychologen helfen können

Lernstress, Mobbing, Probleme im Elternhaus oder sogar Schulverweigerung. Die psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen nehmen immer mehr zu. Eine erste Anlaufstelle für betroffene Kinder und Eltern sind dabei die Schulpsychologinnen und -psychologen. Aber dass Schüler einfach in der Pause mal an die Türe der Schulpsychologin klopfen und mit ihr ein dringendes Problem besprechen, diese Vorstellung deckt sich nicht immer mit der Realität. Denn in Bayern ist eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe für mehrere Schulen zuständig, besonders im Bereich der Grund- und Mittelschulen. „Somit sind nicht alle Kollegen immer in der Schule vor Ort“, erklärt eine Schulpsychologin, die anonym bleiben möchte, im Gespräch mit unserer Redaktion. Schulpsychologen haben in Bayern Psychologie im Rahmen ihres Lehramtsstudiums mit einem weiteren Unterrichtsfach studiert. Sie arbeiten als Berufspsychologen und Lehrkräfte an Schulen. Im Grund- und Mittelschulbereich sind Schulpsychologen aufgrund des Personalmangels in den vergangenen Jahren zunehmend überwiegend in der Beratung tätig.

Angela David Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis