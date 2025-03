Wie soll das Adelsrieder Bähnle heißen?

Ob Jim Knopfs „Emma“ oder der historische „Adler“, die erste Lokomotive auf bayerischem Boden; eine echte Dampflokomotive hat einen Namen. Um der kleinen Adelsrieder Holz-Lok beim Bahnhäusle Leben einzuhauen, veranstaltet die Gemeinde Adelsried einen Schreibwettbewerb.

Die Gewinnergeschichte liefert den Namen, der auf das kleine dörfliche Wahrzeichen geschrieben wird, eine Plakette wird zudem auf den Namen der Autorin oder des Autors hinweisen.

Die Raststation in Zugform wurde zusammen mit der Rekonstruktion des Kruichener Bahnhaltes durch das Regionalbudget (ILE Holzwinkel-Altenmünster und ALE Schwaben) gefördert und soll nun noch weiter in Szene gesetzt werden. Durch einen schwarzen Anstrich durch einen engagierten Bürger wird sie authentisch gestaltet, durch Informations- und Hinweisschilder rund um das historische „Weldenbähnle“ liefert sie Anekdoten und Informationen über die Vergangenheit. Mit dem Wettbewerb wiederum fördert sie das kreative Schreiben in der Region.

Wer am Adelsrieder Wettbewerb ums „Bähnle“ teilnehmen kann

Der Schreibwettbewerb richtet sich an Autoren jeden Alters aus Adelsried und Umgebung. In Abhängigkeit von der Anzahl der Einsendungen werden gegebenenfalls Alterskategorien gebildet. Entstehen soll eine Erzählung, in der die „Adelsrieder Lokomotive“ eine wichtige Rolle spielt und dort einen Namen trägt oder erhält.

Die Art der Geschichte – bspw. Heimatsage, Detektivgeschichte oder Ähnliches – ist frei wählbar. Der Umfang der Einsendungen sollte maschinenschriftlich maximal etwa 5.000 Zeichen (mit Leerzeichen) umfassen, handschriftlich sollten maximal etwa sechs Seiten (je nach Handschrift) eingereicht werden.

Das winkt dem Gewinner des Bähnle-Wettbewerbs

Zum einen winkt dem Sieger oder der Siegerin eine Verewigung auf dem „Bähnle“ am Radweg mit Plakette und durch die Anbringung des Schriftzuges des neuen Namens. Zum anderen erhalten die ersten drei Plätze, die die Jury prämiert, Gutscheine für die örtliche Buchhandlung „Bücherwurm“.

Geschichten können mit Angaben zum Autor (Name, Kontaktdaten, Alter) bei der Gemeinde im Rahmen der Öffnungszeiten abgegeben, oder in den Gemeindebriefkasten vor dem Rathaus eingeworfen werden. Selbstverständlich ist auch eine digitale Einsendung an info@gemeinde-adelsried willkommen. Einsendeschluss für die Abgaben ist Freitag, der 25. April 2025.

Für Fragen zum Schreibwettbewerb steht Zweiter Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger (0176/84896294 oder unter ludwig@lenzgeiger.net) zur Verfügung. (AZ)