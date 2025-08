Wie wirkt sich der viele Regen auf die Landwirtschaft aus?

Landwirtschaft und Wetter sind eng miteinander verbunden. Um den richtigen Zeitpunkt für Aussaat und Ernte zu bestimmen, greifen Bauern auf ihre Erfahrung zurück. Aber Vegetationsphasen verschieben sich, Hitzewellen werden häufiger. Sind das Auswirkungen des Klimawandels?



Bei der Antwort sind Landwirtinnen und Landwirte vorsichtig. „Heiße Sommer hat es, genauso wie verregnete, immer schon gegeben“, sagt Walter Schuler, Landwirt aus Königsbrunn. „Ich erinnere mich an das Jahr 1978. Die Felder waren so durchnässt, dass wir es mit den Maschinen lange nicht geschafft haben, den Mais einzubringen.“ Was ihm auffällt: Hitzewellen würden jetzt länger andauern. „Bei den Auswirkungen kommt es auf das Zusammenspiel von Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Zeitpunkt der Hitze und gepflanzter Feldfrucht an.“

