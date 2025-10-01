Ein Abend für alle, die Wien im Herzen tragen

Peter Reisser & das EwigWien- Ensemble kommen am Freitag, 3. Oktober, in den Bürgersaal Stadtbergen. Los geht es hier um 19 Uhr. Die Gäste erwartet ein Abend voller Sehnsucht und Wiener Charme. Als weitgereister Wiener, der viele Jahre fern seiner Heimat lebte, hat der Schauspieler und Musiker Peter Reisser (Austria 4+) eine Auswahl an traditionellen, neuentdeckten und beliebten Wiener Liedern zusammengestellt. Mit Humor, Wehmut und viel Herz erzählen sie von seiner Liebe zur Stadt Wien und seinen Bewohnern.

Dazu hat er sich mit seinem EwigWien- Ensemble die Musiker Blerim Hoxa, Martin Schärtel und Martin Schmid als Verstärkung geholt. Mit Geige, Akkordeon und Gitarre erzählen sie von der Welt der Heurigen-Romantik, der Schrammel-Musik und des derben Wiener Schmähs. Weitere Informationen und Tickets für das Konzert gibt es im Rathaus Stadtbergen unter Telefon 0821/ 2438100, an den bekannten Vorverkaufsstellen, dem AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)