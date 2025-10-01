Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Wiener Charme: Konzert mit Peter Reisser und dem EwigWien-Ensemble am 3. Oktober 2025 in Stadtbergen

Stadtbergen

Ein Abend für alle, die Wien im Herzen tragen

Peter Reisser & das EwigWien- Ensemble spielen am Feiertag im Bürgersaal in Stadtbergen.
    • |
    • |
    • |
    Peter Reisser & das EwigWien- Ensemble kommen nach Stadtbergen.
    Peter Reisser & das EwigWien- Ensemble kommen nach Stadtbergen. Foto: Peter Reisser & das EwigWien- Ensemble

    Peter Reisser & das EwigWien- Ensemble kommen am Freitag, 3. Oktober, in den Bürgersaal Stadtbergen. Los geht es hier um 19 Uhr. Die Gäste erwartet ein Abend voller Sehnsucht und Wiener Charme. Als weitgereister Wiener, der viele Jahre fern seiner Heimat lebte, hat der Schauspieler und Musiker Peter Reisser (Austria 4+) eine Auswahl an traditionellen, neuentdeckten und beliebten Wiener Liedern zusammengestellt. Mit Humor, Wehmut und viel Herz erzählen sie von seiner Liebe zur Stadt Wien und seinen Bewohnern.

    Dazu hat er sich mit seinem EwigWien- Ensemble die Musiker Blerim Hoxa, Martin Schärtel und Martin Schmid als Verstärkung geholt. Mit Geige, Akkordeon und Gitarre erzählen sie von der Welt der Heurigen-Romantik, der Schrammel-Musik und des derben Wiener Schmähs. Weitere Informationen und Tickets für das Konzert gibt es im Rathaus Stadtbergen unter Telefon 0821/ 2438100, an den bekannten Vorverkaufsstellen, dem AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden