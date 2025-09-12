Konzert: Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre im Bürgersaal

Ein Hauch Wiener Nostalgie, feinsinniger Charme und virtuose Musikalität erwartet das Publikum, wenn das Wiener Kaffeehaus Trio am Sonntag, 21. September, im Bürgersaal in Stadtbergen auftritt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Die preisgekrönte Sopranistin Susanne Kapfer, die Violinistin Nicole Ostmann und die international ausgezeichnete Pianistin Kaori Kashimoto verbinden musikalische Raffinesse mit der Atmosphäre historischer Kaffeehäuser. Mit einem Programm aus klassischen Salonstücken und charmanten Liedern entführt das Trio seine Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Wien.

Weitere Informationen und Tickets gibt es im Rathaus Stadtbergen unter Telefon 0821/2438100, an den bekannten Vorverkaufsstellen, beim AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)