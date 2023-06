Willishausen

vor 35 Min.

Bolzplatz in Willishausen soll noch in diesem Jahr fertig sein

Der neue Bolzplatz in Willishausen Zwischen Bürgerhaus und Friedhof soll noch in diesem Jahr der neue Bolzplatz spielbereit sein.

Plus Warum dauern die Arbeiten an einem einfachen Bolzplatz in Willishausen so lange? Bürgermeister Peter Högg nennt den Grund.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Wenn es nach Bürgermeister Peter Högg gegangen wäre, dann würde man jetzt schon auf dem neuen Bolzplatz in Willishausen Fußball spielen können. Doch noch ist die Fläche zwischen Bürgerhaus und Friedhof nicht zugänglich. Dafür gibt es einen bürokratischen Grund, berichtet der Bürgermeister jetzt. "Das Landratsamt hat uns informiert, dass wir erst einen Bauantrag stellen müssen." Grund dafür ist, dass der neue Bolzplatz im Außenbereich des Orts liegt. Das ist inzwischen aber geschehen. Der Bolzplatz wird heiß erwartet.

Das weiß der Jugendpfleger der Gemeinde, Johannes Kucera, nicht allein von den Jugendlichen aus dem Ortsteil. Das kleine Stück bespielbare Grünfläche könnte in Zukunft auch ein Zielpunkt für Familien mit jüngeren Kindern werden. Denn seit der ehemalige Kindergarten St. Martinus saniert wird, ist auch der einzige öffentliche Spielplatz des Ortsteils nicht mehr zugänglich, wie eine Mutter gegenüber unserer Redaktion bemängelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen