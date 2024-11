CCD Deubachia hat ein neues Prinzenpaar

Nach einer grandiosen letzten Saison startet der CCD Deubachia in die nächste Faschingszeit. Und auch die Prinzenpaarvorstellung war ein großer Erfolg. Mit 120 neugierigen Gästen konnten „Lotta die Erste“ und „Lukas der Dritte“ in ihr Amt eingeführt werden. Am l16. November um 22.22 Uhr war es endlich soweit: Das Geheimnis um das große Prinzenpaar wurde gelüftet. Prinzessin „Jasmin die Zweite“ und Prinz „Sebastian der Erste“ wurden gebührend intronisiert. Bürgermeister Jürgen Mögele übergab ihnen feierlich den Rathausschlüssel. Die Saison kann beginnen. Mit närrischen Worten führte die Hofdame Aida Jenik in den Fasching 2025 ein. Mit toller Livemusik wurde der Abend stimmungsvoll begleitet.

