Ein romantischer Hüttenbesuch – oder doch nicht?

Die Theater Crew Willishausen zeigt in diesem Jahr "Hüttenzauber und andere Geheimnisse" im Bürgerhaus. Es geht um Geheimnisse und Schwindeleien.

Die Theater Crew Willishausen ist seit Januar immer montags und mittwochs fleißig am Proben für Ihr diesjähriges Stück „Hüttenzauber und andere Geheimnisse“ von Heidi Mager. Nun steht die Premiere am Freitag, 12. April, direkt bevor. Im neuen Stück, das im Saal des Bürgerhauses Willishausen aufgeführt wird, geht es um Romantik pur auf der Berghütte – und darum, was diese am Ende fast verhindert hätte.

Für Birgit steht fest: Ein romantisches Silvesterfest auf einer Berghütte soll neuen Schwung in die Beziehung zu ihrem Ehemann Siegfried bringen. Sie träumt vom gemeinsamen Liegen auf einem Schaffell vor dem Kamin. Doch schon die Ankunft gestaltet sich schwieriger als erwartet. Ehemann Siegfried kann der Hüttenromantik nichts abgewinnen. Dass er sich hauptsächlich um seine Gesundheit kümmert und dafür in jedem Staubkorn eine Gefahr sieht, könnte Birgit noch akzeptieren.

Mit dem chaotischen Bruder fängt der ganze Besuch an

Doch dann kommt alles anders als geplant. Erst taucht ihr chaotischer Bruder Kurti auf, dann kommen noch viel mehr ungebetene Gäste. Und die Dinge werden unheimlich: Was ist mit dem Revierförster los, der Augenzeuge eines vermeintlichen Einbruchs war? Warum wollen Siegfried, Birgit und Kurti mitten in der Nacht ein Loch graben? Als gäbe es damit nicht genug Schwindeleien, Vertuschungs- und andere Manöver, taucht auch noch die Chefin von Kurti auf. Ob die Situation noch zu retten ist?

Mit von der Partie in der Theater Crew sind in diesem Jahr Peter Miller, Marcel Hemberger, Wolfgang Singer, Michael Wallach, Tobias Hefele, Claudia Jaugsch, Nadine Thomik, Claudia Kuchenbauer, Franziska Kramer und Stefanie Müller. Die Aufführungen finden an den Wochenenden 12. und 13. sowie 19. und 20. jeweils um 20 Uhr im Bürgerhaus Willishausen statt, es gibt eine Cocktailbar. Am Sonntag, 14. April, findet eine Aufführung mit Kaffee und Kuchen um 15 Uhr statt. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der. Karten können unter Telefon 08238/902683 bei der Theater Crew reservieren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch